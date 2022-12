Kommunikation Die WiWo verschickt eines der letzten Telegramme in der deutschen Geschichte

Das Prozedere schien simpel: Ich tippe meinen Text ab, gebe die Adresse und das Zustelldatum ein und bezahle. Nachrichten, die bis 3 Uhr morgens verschickt werden, können noch am selben Tag zugestellt werden – das ist definitiv schneller als ein normaler Briefversand. Eine Uhrzeit kann leider nicht ausgewählt werden. Meine Testperson muss also den ganzen Tag zuhause auf mein Telegramm warten.



Dann hatte ich die Wahl zwischen einem Mini- oder einem Maxi-Telegramm. Die Preise haben es in sich: Das Mini-Format, mit lediglich 160 Zeichen (ein Tweet hat 280), kostet satte 12,90 Euro. Das Maxi-Telegramm umfasst 480 Zeichen und kostet 17,89Euro – das sind ungefähr 75 Wörter. Kein Wunder, dass das niemand mehr macht.