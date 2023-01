Kommunikation Telegramm-Versand: Wie ich 12,90 Euro für 160 Zeichen zahlte

Ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, dass es Telegramme überhaupt noch gibt. Ich kenne sowas nur aus Filmen und historischen Romanen – in meinem Kosmos gibt es nur Telegram, den Instant-Messaging-Dienst. Im nächsten Moment überkommt mich aber eine Welle des Fomo (Fear of missing out): Das Telegramm wird abgeschafft und ich habe noch nie eins verschickt! Und ich habe nur noch zwei Tage Zeit!