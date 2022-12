Kommunikation Telegramm-Versand: Wo bleibt denn der berittene Bote?

Erfunden wurden Telegramme schon im 19. Jahrhundert, bis weit ins 20. Jahrhundert war es eine der schnellsten Möglichkeiten, wichtige Informationen zu übermitteln. Dabei wurden Texte beim Post oder Telegrafenamt persönlich oder telefonisch diktiert und meist per Fernschreiber zu einem Post- oder Telegrafenamt in der Nähe des Empfängers übermittelt und dann per Bote zugestellt. Lange Zeit war der Dienst aufgrund seiner Geschwindigkeit sehr erfolgreich. Zuletzt sei das Angebot von Privatkunden aber kaum noch genutzt worden, so die Post. Warum bloß?