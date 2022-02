Konflikt in der Ukraine Hamburger HHLA schließt Terminal in Odessa

Die HHLA betreibt bereits seit 2001 den Hafen in Odessa und beschäftigt dort heute 480 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Terminal schlug im vergangenen Jahr rund 650.000 Standardcontainer (TEU) um, das sind 8,5 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Auch Schüttgut und Flüssiggut wird in Odessa umgeschlagen, damit gehört Odessa zu den größten Häfen am Schwarzen Meer. Seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 stieg die Bedeutung von Odessa für die Ukraine noch weiter. Der Hafen liegt etwa 300 Kilometer nordöstlich von der Krim und ist damit noch relativ gut zugänglich. Die Seeroute nach Mariupol hingegen führt durch die Meerenge von Kertsch direkt an der Krim vorbei. Die russische Flotte hatte den Handelsverkehr in den vergangenen Jahren immer wieder behindert.