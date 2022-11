Konjunktur in der Logistik: Die Frühwarner schlagen Alarm

Sucht man genauer, wo sich die Krisenzeichen ausbreiten, ist das Bild vielschichtig. Der Dienstleister Transporeon, der Liefer- und Verkehrsströme von Transporten analysiert, spricht von „unterschiedlichen Nachfrageschwankungen“. Die übliche Erholung nach den Sommerferien bleibe den Daten zufolge aus, berichtet Geschäftsführer Stephan Sieber, das Transportvolumen steige weniger stark an als zuvor. In energieintensiven Branchen wie Stahl- und Metallverarbeitung hält sich das Warenvolumen bislang überraschend stabil. Bei den Konsumgütern oder der Automobilproduktion gingen die Aufträge sogar nach oben. Eine mögliche Erklärung: Die Lieferschwierigkeiten in den Häfen in China und USA haben sich zuletzt deutlich gelegt.