Konjunktur Unternehmen bestellen nur zögerlich neue Geschäftsflieger

Handelskrieg und Rezessionsängste treiben Unternehmen zur Vorsicht – sie reduzieren ihre Ausgaben und lassen Manager seltener mit Privatjets fliegen.



Das hat auch Auswirkungen auf die Bestellungen neuer Flugzeuge.



Anbieter, die die Geschäftsflieger betreiben, halten sich zurück und werden wohl auch in den nächsten zehn Jahren nicht mehr so viele Flieger bestellen wie im stärksten Jahr 2008, bevor die Weltwirtschaft in die Finanzkrise abrutschte.