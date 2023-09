Konkurrent Grab soll interessiert sein Delivery Hero plant Teilverkauf seines Asien-Geschäfts

Im ersten Halbjahr 2023 sank der Asien-Umsatz um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zur Profitabilität in einzelnen Regionen macht Delivery Hero kaum Angaben: Der Konzern veröffentlicht jeweils nur ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („adjusted Ebitda“). Für das Geschäft in Asien lag dieser Wert im ersten Halbjahr 2023 bei 137,7 Millionen Euro – im Vergleich zu minus 80,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Am Montag veröffentlichte das Portal „Tech in Asia“ einen Brief von Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg an seine Mitarbeiter, in dem es hieß, dass das Geschäft „besser denn je“ laufe: „Heute haben wir gerade die Gewinnschwelle erreicht.“