Konsumverhalten Döner-Bude statt Edel-Italiener: Diese Grafiken zeigen, wo die Deutschen sparen

Der Mangel an Arbeitskräften und auch Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie stellen die Gastronomiebranche bereits seit einiger Zeit vor große Herausforderungen. Nun kommt eine neue Entwicklung hinzu, die die schwierige Lage noch verschärfen könnte: Die Deutschen essen immer häufiger in Fast-Food-Schnellrestaurants sowie in Imbissen und weniger in klassischen Restaurants. Das zeigt eine Auswertung des KI-Analysten Hase & Igel von mehr als drei Milliarden Datensätzen.