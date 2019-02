Kontaktloses Zahlen Apple Pay und Google Pay: Bekannt, aber oft unverstanden

„Einfach. Sicher. Bezahlen.“ So wirbt Apple in Deutschland für „Apple Pay“. Dabei war die Einführung des Dienstes für kontaktloses Zahlen in Deutschland alles andere als „einfach“. Mehrmals wurde sie verschoben. Erst mehr als vier Jahre nach dem Start in den USA konnten auch Nutzer hierzulande an der Kasse mit dem iPhone bezahlen. Das war Mitte Dezember. Zwei Monate später kennt der Großteil der Apple-Nutzer das System zwar, ganz verstanden haben es viele Nutzer allerdings noch nicht.