Kooperation in vier Städten Wenn der Uber-Fahrer den Flixbus-Gast übernimmt

Was den Onlineshops die letzte Meile in die Haushalte ist, ist den Fernbus-Anbietern der letzte Kilometer von der Haltestelle zum eigentlichen Ziel – den müssen die Fahrgäste selbst zurücklegen. Ein Fernbus-Riese will das Reisenden künftig erleichtern: Ab dem 22. März können Flixbus-Fahrgäste direkt einen Uber-Fahrer ordern.