Kooperation mit Entwicklungsministerium: DHL wird Entwicklungshelfer

Das hört Appel nicht gerne. Er ist stolz auf die Klimaziele des Unternehmens, das bis 2050 klimaneutral werden will. Der Post-Tower in Bonn, sagt er, sei doppelverglast und werde mit Hilfe von Rheinwasser gekühlt. „Da haben wir heute schon einen sehr geringen Energiebedarf und eine sehr geringe Energiebilanz“, sagt Appel. Dass die Post es ernst meine mit dem Klimaschutz und der Entwicklungshilfe, daran will er keine Zweifel aufkommen lassen.



Mehr zum Thema: Die Post hat über 200 Flugzeuge in ihrer Flotte - und will trotzdem klimaneutral werden. Wie soll das funktionieren?