Korruptionsvorwürfe: SAP räumt Unregelmäßigkeiten ein

Gut ein halbes Jahr nach dem Bekanntwerden von Korruptionsvorwürfen gegen SAP in Südafrika hat der deutsche Softwarehersteller Unregelmäßigkeiten eingeräumt. Eine Untersuchung der fragwürdigen Kommissionszahlungen für Geschäfte mit staatlichen Unternehmen habe „Anzeichen von Fehlverhalten“ zu Tage gebracht, teilte SAP am Donnerstag mit. Es habe „Unregelmäßigkeiten“ gegeben, SAP habe aber zu keinem Zeitpunkt direkt Zahlungen an Mitarbeiter der staatlichen Unternehmen oder Regierungsvertreter geleistet.