Kostendruck im Krankenhaus: Butter nur noch für Privatpatienten, Heizung runter, Sparduschen an

Der Klinikkonzern Helios hält trotz aller Kostenbelastungen an einem Vorzeigeprojekt zur Verbesserung des Krankenhausessens fest. 2020 hatte Helios sechs aktuelle oder ehemalige Sterneköche engagiert, um der Patientenverpflegung neue Impulse zu geben. Darunter etwa Hendrik Otto, der elf Jahre lang das Lorenz Adlon Esszimmer im Hotel Adlon am Brandenburger Tor in Berlin zu zwei Michelin-Sternen geführt hat. Der Spitzenkoch kümmert sich inzwischen vollberuflich und ausgestattet mit dem schönen Titel „Leiter Quality and Sustainable Culinary Catering“ um die Optimierung der Verpflegung in der Helios-Gruppe. Für ein Kochbuch des Klinikbetreibers hat er seine Lieblingsrezepte beigesteuert, zum Beispiel „arme Ritter mit Himbeeren“. Eine Zutat darf nicht fehlen: „1 EL Butter, plus etwas mehr bei Bedarf.“



