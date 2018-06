Eine Schwachstelle haben die EU-Regeln aus Sicht der Verbraucherschützer allerdings noch: Sie spielen keine Rolle für die Auslandstarife bei Anrufen aus dem Heimatland in ein anderes EU-Land. Ruft ein Deutscher also einen Freund in Spanien an, der eine spanische Telefonnummer hat, kann es für den Anrufer nach wie vor teuer werden. Doch auch das soll bald ein Ende haben: Erst in der vergangenen Woche einigten sich Unterhändler des Europaparlaments, der EU-Länder und der EU-Kommission darauf, diese Kosten zu deckeln. Demnach dürfen Anrufe ins EU-Ausland künftig nur noch maximal 19 Cent pro Minute kosten. „Das ist ein Erfolg für Verbraucher und ihren Geldbeutel“, sagt Lina Ehrig von der Verbraucherzentrale.