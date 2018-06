Krankenhäuser: Jede dritte Klinik macht Verluste

Auf die kommenden Jahre erwarten 60 Prozent der Krankenhaus-Chefinnen und –Chefs sich weiter verschlechternde Bedingungen. Alle Manager versuchen nach den Roland-Berger-Zahlen als Reaktion auf die schlechte wirtschaftliche Lage, ihre „stationären Erlöse“ zu erhöhen. Sie wollen also mehr Patienten behandeln und mehr operieren. Auch wegen solcher wirtschaftlicher Überlegungen wird in Deutschland häufiger als in Nachbarländern etwa am Knie, der Hüfte oder dem Rücken operiert als in Nachbarländern.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisierte jüngst, dass Kliniken wegen fehlender Investitionen an anderer Stelle sparen - „etwa in der Pflege, oder sie operieren zu häufig“. Sein Vorgänger, Hermann Gröhe (CDU) hatte bereits eine Reformkommission gebildet, um die Krankenhaus-Versorgung in Deutschland umzubauen. Eine tatsächliche Reform scheiterte allerdings am Widerstand der Betroffenen. Die Kliniken machen den größten Teil, rund ein Drittel, an den Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen aus.