Krankenhausbetreiber Rhön Klinikum steigert Gewinn um über 30 Prozent

FrankfurtFür die Krankenhaus-Kette Rhön Klinikum zahlt sich die Einigung über die Finanzierung von Forschung und Lehre an den Uni-Kliniken Gießen und Marburg aus. Der operative Gewinn (Ebitda) stieg in den ersten neun Monaten um gut 32 Prozent auf 102,5 Millionen Euro, wie der Konzern aus Bad Neustadt an der Saale am Freitag mitteilte.