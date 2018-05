Krankenhauskette: Rhön Klinikum steigert seine Gewinne wieder

FrankfurtDie Krankenhauskette Rhön Klinikum hat nach zwei Jahren mit schrumpfenden Gewinnen im ersten Quartal 2018 wieder zugelegt. Der Betriebsgewinn (Ebitda) stieg um 8,2 Prozent auf 27,6 Millionen Euro, wie der Konzern aus Bad Neustadt an der Saale am Freitag mitteilte. Rhön bestätigte die Jahresprognose und peilt 2018 ein Ebitda-Plus von 20 bis 30 Prozent an.