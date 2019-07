Kreditkartenzahlungen Mega-Allianz: Aldi und Wirecard arbeiten jetzt zusammen

Die Entscheidung für Wirecard könnte auch eine Entscheidung für innovative Bezahlmethoden sein. Aldi war 2005 der letzte Discounter, der seinen Kunden flächendeckend die Kartenzahlung ermöglichte – bis dahin konnte man in einigen Filialen noch immer nur mit Bargeld bezahlen. Auch bei der Kreditkarte war Aldi kein Vorreiter. Der Umstieg von den klassischen Kartenzahlungs-Anbietern wie Telecash (Aldi Nord) und Ingenico (Aldi Süd) zu einem bisher vor allem im Online-Handel tätigen Unternehmen wie Wirecard könnte der erste Schritt sein, diesen Rückstand aufzuholen.



Wirecard war bisher schon für die Abrechnung von Geschenkkarten zuständig, mit denen Kunden Geld für den Einkauf bei Aldi verschenken konnten. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit sei denkbar, sagte eine Wirecard-Sprecherin. So könnte Wirecard künftig auch die Aldi-Filialen außerhalb Deutschlands bedienen und eine Rolle spielen, wenn Kunden bei Aldi online einkaufen. Auch eine Zusammenführung von Online- und Offline-Einkauf wäre mit Wirecard-Technologie theoretisch denkbar. So könnten Kunden beim Einkauf nur das Nötigste mitnehmen und sich per scanbarem Code am Regal ihren Grundbedarf in größeren Mengen liefern lassen.