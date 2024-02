Kreuzfahrtreederei Der Sommer, der über die Zukunft von Hurtigruten entscheiden wird

Nach stundenlanger Fahrt auf dem bereits unruhigen Meer fährt die „MS Roald Amundsen“ in die berüchtigte Drake-Passage ein, das wegen seiner gefährlichen Strömungen von vielen Seefahrern gefürchtete Areal zwischen dem Südzipfel Südamerikas und der Antarktis. Hohe Wellen klatschen gegen das Schiff. Es ruckelt ordentlich. Viele Passagiere (unter denen auch die Autorin dieses Textes im Rahmen einer privaten Urlaubsreise war, Anm.d.Red) werden seekrank. „Es gab auch schon mal einen Hurrikan“, berichtet der Chef des Maschinenraums, Svein Aurstad. Und will damit sagen: Auf dieses Schiff könnt ihr euch verlassen, so wie ich es auch tue. Seit 2019 im Einsatz, ist die „MS Roald Amundsen“ das Schiff für die besonders anspruchsvollen Routen bei der Reederei Hurtigruten Group, zudem das erste in diesen Gewässern, das mit einem Hybridantrieb unterwegs ist. Sie sei technisch auf dem Niveau eines Eisbrechers, so Aurstadt: „Feuer an Bord ist für uns eigentlich inzwischen die größte Gefahr.“