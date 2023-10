Krieg im Nahen Osten Volkswagen hat ein Katar-Problem

Die VW-Regel: „Die Geschäftspartner ergreifen geeignete Maßnahmen, um Luftemissionen, die eine Gefährdung für Umwelt und Gesundheit darstellen, einschließlich Treibhausgasemissionen, zu reduzieren. (…) Sie sorgen für eine proaktive Verringerung der Treibhausgasemissionen.“



Und das macht Katar: Niemand lebt so klimaschädlich wie die Katarer. Der CO2-Pro-Kopf-Ausstoß in dem Land beträgt 36 Tonnen und ist damit mehr als vier Mal so hoch wie in Deutschland. Selbst Saudi-Arabien (19 Tonnen) oder USA (15 Tonnen) wirken dagegen wie Klimaschützer. Katar sieht keinen Anlass für eine „proaktive Verringerung“ seines globalen CO2-Fußabdrucks. Im Gegenteil: Es will seine Förder- und Verflüssigungskapazitäten für Erdgas massiv steigern und damit den wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes (48 Prozent des BIP) ausbauen. Bis 2027 soll auf wichtigen Erdgasfeldern die Produktion um rund 50 Millionen Tonnen Erdgas pro Jahr zunehmen.