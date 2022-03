Krieg in der Ukraine Animation: So wenig bewirken Sanktionen gegen Russlands Airlines

Im Inland dagegen verpufft die Wirkung bisher. Zwar hat Russland zahlreiche Flughäfen nahe der Grenze zur Ukraine gesperrt und eine Sicherheitszone eingerichtet, in der zivile Jets nicht erlaubt sind. Doch ansonsten läuft der Verkehr weitgehend unbeeindruckt. Dabei hatten westliche Staaten nicht nur ihre Lufträume für Jets aus Russland gesperrt, sondern noch weitgehendere Schritte beschlossen, um auch den russischen Inlandsverkehr zu lähmen.



So hatten westliche Leasingunternehmen die Verträge für mehr als 600 Jets aufgekündigt. Flugzeugbauer wie Airbus und Boeing stellten die Lieferung von Ersatzteilen ein. Am Samstag erklärte dann die Luftaufsichtsbehörde in Bermuda Hunderte russische Jets für fluguntauglich. Die meisten in Russland eingesetzten Flieger sind in Steuerparadiesen wie Bermuda registriert, um hohe russische Einfuhrsteuern für westliche Jets zu sparen.



Lesen Sie auch: Wirtschaft von oben – Hier baute Russland seinen Luftfracht-Joker auf