Zwei Fälle, ein Hintergrund: In Göppingen stellten in der vergangenen Woche Bewohner eines Einfamilienhauses Einbruchspuren an ihrer Terrassentür fest. Offensichtlich hatte jemand versucht, einzubrechen. Als sie darüber mit einem Nachbarn sprachen, stellte sich heraus: Es gab am Montagmorgen tatsächlich einen Einbruchversuch. Ein Nachbar hatte auf dem Grundstück zwei Männer beobachtet und angesprochen, die daraufhin unmittelbar verschwanden.