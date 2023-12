Kriselnde Lichtspielhäuser Das Kinosterben ist abgesagt – oder ist es nur vertagt worden?

„Wie im Mafiafilm“ sei das gewesen, erinnert sich Hans-Joachim Flebbe. Die Szenen, die er meint, spielen jedoch weder in Sizilien noch in Little Italy. Und sie spielen sich auch nicht auf der Leinwand ab, sondern dahinter – während der Eröffnungswochen des ersten Multiplex-Kinos Deutschlands, 1991, in Hannover, unweit vom Hauptbahnhof. „Wir haben damals an alles gedacht, nur nicht daran, dass wir so viele Geldscheine einnehmen würden“, erzählt Flebbe im WiWo-Podcast „Chefgespräch“. Irgendwann habe ihm ein Kinomitarbeiter zugerufen: „Die Kassen laufen über, wir wissen nicht, wo wir mit dem Geld hinsollen.“ Am Ende hätten die Kollegen die Scheine in leere Popcornsäcke gefüllt und seien dann „bis zum frühen Morgen“ damit beschäftigt gewesen, das Geld zu zählen.