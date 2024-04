Kriselnder Hardwarehersteller Wer macht das Rennen um Lenkradspezialist Endor?

Computerspiele werden immer realistischer. Wer am PC mit einer Formel-1-Simulation über die Rennstrecken rast, möchte sich auch wie in einem echten Rennwagen fühlen. Dafür investieren virtuelle Motorsportler viel Geld in passende Hardware wie Lenkräder, Pedalen und sogar Schaltungen und Bremsen. Einer der populären Anbieter auf dem Markt ist der deutsche Hersteller Endor aus Landshut, der seine Produkte unter der Marke Fanatec an Kunden auf der ganzen Welt verkauft. Doch das einst erfolgreiche Unternehmen steckt in der Krise. Widersprüchliche Umsatzmeldungen und Gerüchte über eine drohende Enteignung der Aktionäre ließen seine Aktie abstürzen.