Kriselnder Immobilien-Investor KPMG verweigert Adler Group Prüfsiegel – Milliardenverlust

In dem am Samstag in letzter Minute vorgelegten Jahresabschluss 2021 erklären die Wirtschaftsprüfer zur Begründung, ihnen seien in Zusammenhang mit einigen Transaktionen wichtige Informationen nicht zugänglich gemacht worden. Alle Mitglieder des achtköpfigen Adler-Verwaltungsrats, die 2021 ein Mandat hatten, boten aufgrund des fehlenden Testats ihren Rücktritt an, in vier Fällen akzeptierte der neue Verwaltungsratschef Stefan Kristen diese. Die Adler Group selbst erklärte in dem ohne KPMG-Prüfsiegel vorgelegten Jahresabschluss, 2021 sei durch Wertminderungen ein Milliarden-Verlust angefallen.