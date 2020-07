Krisenprogramm: Ferienflieger Condor will auf Entlassungen verzichten

Der Ferienflieger Condor will mit Kurzarbeit und Einsparungen, aber ohne Entlassungen die Coronakrise meistern. Mit den Gewerkschaften und Betriebsräten seien Vereinbarungen getroffen worden, mit denen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden könnten, teilte Condor am Mittwoch mit. „Dank tragfähiger und verantwortungsvoller Vereinbarungen mit allen Sozialpartnern bleiben alle an Bord“, erklärte Condor-Chef Ralf Teckentrup. Die mit staatlicher Finanzhilfe gestützte Fluggesellschaft hat knapp 4200 Mitarbeiter. Ein Teil davon soll bis zur derzeit möglichen Maximaldauer bis März 2021 in Kurzarbeit bleiben.