Kritik der Wettbewerbshüter: Delivery Hero soll für Woowa-Milliardenübernahme Tochter Yogiyo verkaufen

Woowa ist nach Daten der Plattform IGAWorks mit 82 Prozent Marktanteil oder 15,8 Millionen aktiven Nutzern pro Monat die Nr. 1 aller Essenslieferdienst-Apps in Südkorea. Das Land ist wegen der hohen Bevölkerungsdichte und der steigenden Zahl an Single-Haushalten nach Angaben des Datenanbieters Euromonitor der drittgrößte Markt der Welt für Essenslieferdienste - und soll in diesem Jahr voraussichtlich um 40 Prozent auf rund 15,4 Milliarden Dollar wachsen.