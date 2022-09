Kroatien wechselt zum Euro Wie Banknotendrucker Giesecke das Ende des Kuna verschmerzt

Liegt die Zukunft von Giesecke+Devrient also statt in Zagreb in Accra? Ganz so krass soll die Transformation dann doch nicht werden. Grundsätzlich würde G+D nämlich auch in Zukunft die Geldscheine für Kroatien drucken, dann eben die Euroscheine. Das macht das Unternehmen bereits für andere Staaten der Eurozone. „Die dafür notwendige Vorarbeit haben wir also schon“, sagt Wintergerst. Nun warte man gespannt auf die Entscheidung der kroatischen Zentralbank.



