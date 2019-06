Künstliche Intelligenz Deutsche Bahn startet automatische Videoanalyse in Berlin

Vier Monate später als geplant, startet die Deutsche Bahn Mitte Juni doch noch einen umfassenden Versuch zur automatischen Videoanalyse am Berliner Bahnhof Südkreuz. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus dem Kreis der Projektbeteiligten. Ab dem 18. Juni will das Unternehmen untersuchen, wie zuverlässig Software zur Videoauswertung in der Lage ist, in den Bildern von Überwachungskameras gefährliche Situationen auszumachen, ohne dabei allerdings die Gesichter von Passanten zu identifizieren. Stattdessen sollen Algorithmen in den Aufnahmen gefährliche oder ungewöhnliche Situationen erkennen – und so auf mögliche Sicherheitsrisiken schließen oder automatisch Vorfälle erkennen, die den Bahnbetrieb stören könnten.