Kunden brauchen Geduld 800 Baustellen bei der Deutschen Bahn

20. Februar 2019

Die Deutsche Bahn baut um. Vor allem auf stark ausgelasteten Strecken, etwa zwischen Köln und Dortmund, Fulda und Mannheim, Würzburg und Nürnberg sowie rund um Hamburg, könnte das zu Problemen führen. Bild: dpa Bild:

In diesem Jahr werden die Nerven der Bahnkunden ein weiteres Mal ordentlich auf die Probe gestellt. An bis zu 800 Stellen will die Deutsche Bahn 2019 gleichzeitig bauen. Dafür investiert das Unternehmen eine Rekordsumme.