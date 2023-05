Kundenmesse Sapphire Was SAPs Kundenkonferenz so wichtig macht

Die dritte große Ankündigung betrifft das Thema Nachhaltigkeit: So will SAP nun endlich die Kohlendioxid-(CO2)-Emissionen quer durch alle Geschäftsprozesse und entlang aller Wertschöpfungsketten nachvollziehbar machen. Nach dem Vorbild des General Ledger – also des Hauptbuchs in der Finanzbuchhaltung – soll die SAP-Software künftig auch ein sogenanntes Green Ledger erhalten. Damit sollen Unternehmen in jeder Transaktion die CO2-Verbräuche nachverfolgen und speichern können, und zwar auf Basis von Echtzeitdaten. „So sollen CO2-Werte über alle Stufen getrackt werden können, und zwar ähnlich genau und nachvollziehbar wie Finanzdaten“, sagt SAP-Technikchef Saueressig.