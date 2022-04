Kurznachrichtendienst US-Medien: Twitter erwärmt sich für Musks Übernahmeangebot

Twitter zeigt sich laut US-Medienberichten nach erstem Widerstand empfänglicher für das Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk. Das „Wall Street Journal“ schrieb am Montag, die Seiten seien in ernsthaften Verhandlungen und könnten einen Deal noch in dieser Woche festzurren. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete sogar, dass eine Einigung noch am Montag möglich sei. Twitter sei offener für Musks Plan geworden, seit dieser vergangene Woche Finanzierungszusagen in Höhe von 46,5 Milliarden Dollar (rund 43 Mrd Euro) präsentierte. Auch der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber sagten mehrere Insider, dass Twitter das Kaufangebot Musks noch am Montag akzeptieren würde.