Kuscht Biontech vor Peking? Die spektakulärsten Kniefälle vor China

China plant und die Welt gehorcht. Diesen Eindruck konnte man jüngst wieder gewinnen. Der Pharmakonzern Biontech soll angeblich aus Rücksicht vor dem politischen Machtzentrum in China einen Rückzieher in Taiwan gemacht haben. Eigentlich stand eine Einigung mit Biontech über Impfstofflieferungen an Taiwan so gut wie fest. Zumindest wenn man den Worten der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen von Mittwoch Glauben schenkt.