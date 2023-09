Kuss-Skandal Spaniens Fußballfrauen geht es um das System

Nun hat sie Anzeige erstattet: Im spanischen Kuss-Skandal hat Spielerin Jennifer Hermoso Anzeige gegen Luis Rubiales erstattet und bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt, berichteten der Radiosender Cadena Ser und weitere Medien am Mittwoch unter Berufung auf Justizkreise in Madrid. Es ist der nächste Akt in diesem unwürdigen WM-Schauspiel, in dem Rubiales, der Präsident des spanischen Fußballverbands Real Federación Española de Fútbol (RFEF), nach dem Sieg der Fußballerinnen die Spielerin Hermoso vor laufenden Kameras euphorisch auf den Mund küsste und sich später noch in Anwesenheit der spanischen Königin vor lauter Freude in den Schritt fasste.