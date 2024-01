Längster Streik der Bahngeschichte Gebt Weselsky die 35-Stunden-Woche – und reformiert das Gesetz

Um die Tarifspirale nicht weiter zu strapazieren, sollten Bahn und Politik deshalb jetzt so handeln wie damals vor neun Jahren – nur besser. Zunächst sollte die Bahn auf Weselskys Kernforderung eingehen und die Möglichkeit einer 35-Stunden-Woche in Erwägung ziehen. Eine solche Arbeitszeitverkürzung auf mehrere Jahre gestreckt, würde die finanzielle Not der Bahn sicher nicht vollkommen überstrapazieren.