Landwirte in Israel: „Niemand weiß, wie es weitergeht“

Auch Arbeitskräfte aus den Palästinensergebieten, dem Gazastreifen und Westjordanland, könnten in Zukunft deutlich weniger werden. Das Militär verbietet ihnen heute die Arbeit im Agrarsektor. In Zeiten, in denen Israel seine Attacken im Gazastreifen noch intensiviert, scheint kaum vorstellbar, dass ein schnelles Zurück möglich ist. Kedar beobachtet zudem bei vielen israelischen Bauern „neue Vorbehalte“ gegenüber ihren früheren Angestellten. Jahrelang galt die Feldarbeit als eines der wenigen Orte, wo Israelis und Palästinenser zusammen kamen. In Sammelbussen haben die Landwirte Arbeiter in Gaza abgeholt und zur Arbeit gefahren. Mittags saßen viele beisammen und kamen sich so näher, erzählt Kedar.