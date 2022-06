Ein Multifunktionsstick für den Mähdrescher aus recyceltem Plastik? Was klingt wie ein Marketinggag, könnte in wenigen Jahren auf dem Markt der Bedienelemente zum Verkaufsrenner aufsteigen. Dann nämlich, wenn die Europäische Union für bestimmte Stoffe höhere Abgaben vorschreibt als für ihre recycelten Pendants. Kommen dürfte die Vorschrift in den nächsten Jahren als Baustein des EU-Green Deals. Produkte aus nachhaltig produziertem Material wären dann nicht nur werberelevant, sondern günstiger als die Konkurrenz – und damit wirtschaftlicher.