Langstrecken-Flüge Lufthansa testet Tickets nur mit Handgepäck

16. März 2018

Die Lufthansa könnte bald günstigere Langstreckenflüge ohne Aufgabe-Gepäck anbieten. Bild: dpa Bild:

Die Lufthansa bietet in einem Pilotprojekt erstmals Langstreckentickets in die USA ohne Gepäck-Aufgabe an. Wenn das Modell in Skandinavien Erfolg hat, könnten sie auch flächendeckend eingeführt werden.