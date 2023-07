Last-Minute-Urlaub Wie Sie jetzt noch günstig in den Sommerurlaub kommen

Denn der Sommerurlaub in Deutschland hat auch einen entscheidenden Vorteil: Oft ist eine Reise innerhalb der Bundesrepublik preisgünstiger. „Insbesondere die Schweiz und die skandinavischen Länder haben preislich extrem stark angezogen. So kosteten Hotel- und Restaurantbesuche in der Schweiz zuletzt circa 6o Prozent mehr als in Deutschland, in Norwegen und Dänemark knapp 40 Prozent mehr“, erklärt der Tourismus-Experte. Spanien, Italien und Griechenland hingegen seien noch vergleichsweise moderat in ihrer Entwicklung.