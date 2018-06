Der Unternehmer Niki Lauda will die Kapazität seiner Fluggesellschaft Laudamotion in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren deutlich ausbauen. „Wir müssen relativ schnell die kritische Größe kriegen“, sagte der frühere Formel-1-Weltmeister am Montag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. Ziel sei es, von derzeit 19 Flugzeugen - davon zehn vom Miteigentümer Ryanair - auf rund 30 Maschinen zu kommen. Dafür sei man in Gesprächen mit dem Flugzeugbauer Airbus und Leasingfirmen, ergänzte Lauda auf einer Pressekonferenz.