Derzeit hat die aus der Air-Berlin-Tochter Niki entstandene Laudamotion elf Flugzeuge. „Bis 2021 sollen es mehr als 30 sein. Und dabei wird es nicht bleiben“, so Lauda. Bis Airbus liefern kann, will Lauda Flugzeuge mieten und dabei zusammenarbeiten mit dem irischen Billigflieger Ryanair, der derzeit 25 Prozent an Laudamotion hält. „Wir wollen 2018 acht bis zehn neue Maschinen dazu nehmen. Im Jahr darauf kommt dann nochmal die gleiche Zahl dazu“, so Lauda.