Lauterbachs neuer Plan E-Rezept ab 2024 – warum das nicht nur für Patienten eine gute Nachricht ist

Vier meterlange Maschinen. Produktionsdirektor Thoma demonstriert das jetzt mal. Er führt ein Bündel – einige Tausend Rezepte – in die Maschine ein. Sofort rattert der Scanner los, greift sich jedes einzelne Rezept, führt es in Bruchteilen von Sekunden an einem Spalier von Kameras vorbei. Wichtige Informationen werden technisch ausgelesen: Name der Apotheke, Preis des Medikaments, Name der Krankenkasse. Wenn man die Augen schließt, hört es sich an, als würde Regen schnell und hart auf eine Fensterscheibe tropfen. 50.000 Rezeptformulare schafft eine Maschine pro Stunde.