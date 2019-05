Lebensmittelhändler: Aldi startet mit ersten Filialen in China

MülheimDer Lebensmittelhändler Aldi eröffnet in China nach eigenen Angaben in wenigen Tagen seine ersten Filialen. Aldi Süd starte in der kommenden Woche in China zwei Pilot-Filialen, sagte ein Sprecher des Mülheimer Unternehmens am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Details nannte er zunächst nicht. Zuvor hatten die „Lebensmittel Zeitung“ und das „manager magazin“ über eine erste an den Start gehende Filiale in der Metropole Shanghai berichtet.