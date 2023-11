Legalisierung „Eine signifikante Menge Cannabis wird vernichtet“

Eine vollständige Legalisierung von Cannabis mit einem flächendeckenden, bundesweiten Verkauf ist allerdings mittlerweile in weite Ferne gerückt. Das Projekt scheiterte an Einsprüchen der EU. Deutschland hatte sich zuvor in europäischen Verträgen verpflichtet, die Verbreitung von Drogen nicht zu fördern.



