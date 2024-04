Legalisierung Mitgliedsausweis und Schichtpläne: So funktionieren die Cannabis Clubs

In den letzten Monaten haben sich zahlreiche solcher sogenannten Cannabis Clubs in Deutschland gebildet. Diese Vereine dürfen ab Sommer legal Cannabis an ihre Mitglieder ausgeben. So sieht es das neue Gesetz vor, das nach jahrelangen Streitigkeiten am 1. April in Kraft tritt. Das Cannabisgesetz erlaubt den Eigenanbau zuhause und den Konsum in der Öffentlichkeit. Wer in den eigenen vier Wänden keinen Hanf anpflanzen, aber trotzdem rauchen möchte, für den sind die Cannabis Social Clubs. Das Konzept geht auf eine europäische NGO zurück und wird in anderen Ländern ebenfalls umgesetzt. Die Bundesregierung bezeichnet die Strukturen schlicht Anbauvereinigungen.