Legendäre Werbung „Plötzlich hatte Gorbatschow kein Personal, kein Gehalt und kein Büro mehr“

25 Jahre nachdem Sie den Werbespot gedreht haben, ist Pizza Hut in Russland nicht mehr in amerikanischem Besitz. Die Kette wurde aufgrund des Krieges in der Ukraine an ihren russischen Betreiber verkauft. Was ist das Vermächtnis des Sports?

Das ist interessant: Der Sport wurde weltweit gezeigt, aber nicht in Russland. Dort war Gorbatschow eine so polarisierende Figur und wurde von vielen Menschen zu negativ gesehen. Die Russen gaben ihm die Schuld an allem, was schief gelaufen ist, denn er war derjenige, der sie aus einer Richtung in eine ganz andere Richtung gezogen hat. Diese Debatte ist noch nicht vorbei. Der Spot blubbert alle paar Jahre wieder hoch. Dann lese ich mir die Kommentare unter dem Video auf YouTube durch. Und der Streit, das in den Kommentaren wütet, ist genau der, der auch im Werbespot vorkommt: Er war der Held oder er war der Bösewicht.