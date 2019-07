Leipzig, Stuttgart, Essen Warum es E-Scooter noch nicht in allen großen Städten zu mieten gibt

In Dresden sind sie unterwegs, selbst im kleinen Herne und in Berlin ja sowieso. Etwa zwei Monate nachdem zum ersten Mal ein Verleiher von E-Scootern in einer deutschen Stadt an den Start gegangen ist, sind die Tretroller bereits in einigen deutschen Städten angekommen und erfreuen sich reger Nutzung – wenn auch nicht immer der Begeisterung der Bürger. Doch so manche Stadt konnte sich noch nicht dazu durchringen, die ausleihbaren E-Scooter zügig auf ihre Straßen zu lassen. In immerhin drei der zehn größten deutschen Städte sind E-Scooter-Verleiher noch nicht aktiv.