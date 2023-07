„Letzte Generation“ an Flughäfen In Düsseldorf lösten die Klimakleber Alarm aus – in Hamburg offenbar nicht

Nicht nur in Düsseldorf, auch am Flughafen in Hamburg klebten sich Klimaaktivisten auf dem Rollfeld fest – um für eine bessere Klimapolitik und gegen Subventionen der Luftfahrtindustrie zu protestieren, wie sie sagen. „Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr. Das sind keine Kindereien, sondern schwere Straftaten“, sagt dagegen Polizeigewerkschafter Roßkopf, der Vorsitzender der GdP-Sparte Bundespolizei und Zoll ist.