Letzte Runde für Restaurants und Kneipen? „Ein Lockdown light stürzt die deutsche Gastronomie in den Abgrund“

Mirko Silz, Chef der Italo-Restaurantkette L'Osteria, findet ebenfalls deutliche Worte: Ein „Lockdown light stürzt die deutsche Gastronomie in den Abgrund“. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Vertretern der Gastrobranche hat Silz einen „Brandbrief“ an Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder veröffentlicht, in dem drohende Einschränkungen bis hin zur vorläufigen Schließung als unverhältnismäßig und falsch dargestellt werden. Die Gastronomie stehe unter strengen Auflagen, betonten sie. „In der aktuellen zweiten Welle der Coronapandemie war die Gastronomie nie ein Infektionsherd“, heißt es in dem Brief, den neben Silz Vertreter der Café- und Restaurantketten Hans im Glück, Nordsee, Block House und Coffee Fellows unterzeichneten. Auch Starkoch Tim Mälzer ist dabei.