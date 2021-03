Lieferando-Deutschland-Chefin „Wir werden in diesem Jahr mehrere tausend Arbeitsplätze schaffen“

Die Europäische Union plant nun, bestimmte Verpackungsmaterialen zu verbieten, um Müll zu vermeiden. Wie wollen Sie den enormen Verpackungsmüll reduzieren, der bei Essenslieferungen anfällt?

Unsere Gastronomen können in unserem Webshop eine Vielzahl von Produkten des gastronomischen Bedarfs kaufen. Menüschalen, Pastaboxen, aber auch unsere Ausstattung für Fahrer oder Pizza-Öfen. Seit mehr als zwei Jahren bieten wir ausschließlich recyclebare und biologisch abbaubare Verpackungen an. Das sind noch keine Mehrwegbehälter, die ab 2023 verpflichtend werden. Aber auch darauf werden wir gut vorbereitet sein.

Es gibt ja mit Recup, Vytal und Recircle bereits einige Mehrweg-Anbieter in Deutschland, und Lieferando kooperiert in einzelnen Restaurants auch mit Vytal. Bauen Sie solche Zusammenarbeiten aus?

Für uns ist eine skalierbare Lösung wichtig, wir müssten die Restaurants dafür gewinnen und möchten ihnen über Deutschland hinaus Vorteile bieten. Man muss sich klarmachen: Lieferando verpackt ja nicht selbst. Selbst die 7 Prozent der Bestellungen, die Lieferando-Fahrer ausliefern, sind bei Abholung bereits durch das Restaurant verpackt.